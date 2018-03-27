Московский суд продолжит рассмотрение дела Сущенко 28 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Суд в Москве завтра продолжит предварительное слушание дела украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает УНН.
“Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, до 10:30”, — написал Фейгин.
Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, сегодня на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме. Сущенко обвиняется Россией в шпионаже.
Ранее, Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.