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Московський суд продовжить розгляд справи Сущенко 28 березня

Московський суд продовжить розгляд справи Сущенко 28 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Суд в Москві завтра продовжить попереднє слухання справи українського журналіста Романа Сущенко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Сущенко Марк Фейгін, передає УНН.

"Оголошено перерву в процесі Романа Сущенко до завтра, 28 березня, до 10:30", - написав Фейгін.

Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, сьогодні на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі. Сущенко звинувачується Росією в шпигунстві.

Раніше, Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 березня 2018 року.

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