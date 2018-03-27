Московський суд продовжить розгляд справи Сущенко 28 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Суд в Москві завтра продовжить попереднє слухання справи українського журналіста Романа Сущенко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Сущенко Марк Фейгін, передає УНН.
"Оголошено перерву в процесі Романа Сущенко до завтра, 28 березня, до 10:30", - написав Фейгін.
Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, сьогодні на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі. Сущенко звинувачується Росією в шпигунстві.
Раніше, Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 березня 2018 року.