Москалькова заявила, что довольна исходом заседания по делу Вышинского

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что довольна исходом сегодняшнего судебного заседания в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда в уголовном производстве относительно главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Об этом она сообщила журналистам по окончанию заседания, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Москальковой.