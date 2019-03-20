Москалькова заявила, что довольна исходом заседания по делу Вышинского

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 422 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 2968 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 7012 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41790 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92416 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 138091 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128595 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71264 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76090 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188847 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 6350 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11424 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15400 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14069 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18429 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 394 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 2934 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 138085 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128591 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12253 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14570 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16996 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19881 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21490 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Москалькова заявила, что довольна исходом заседания по делу Вышинского

Киев • УНН

 • 6565 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что довольна исходом сегодняшнего судебного заседания в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда в уголовном производстве относительно главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Об этом она сообщила журналистам по окончанию заседания, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Москальковой.

Москалькова заявила, что довольна исходом заседания по делу Вышинского

Так, отвечая на вопрос, довольна ли она исходом сегодняшнего заседания, российский Омбудсмен сказала:

"Я довольна исходом сегодняшнего заседания. Суд шел на основе соблюдения норм национального и международного законодательства".

При этом на вопрос, будет ли обмен Вышинского, Москалькова заявила: "Нужно добиваться не обмена, а справедливости".

Также в ответ на вопрос, приедет ли омбудсмен на рассмотрение дела по сути 26 марта, Москалькова отметила, что у нее "скорее всего, уже запланирована командировка".

"Так все плотно сверстано... что пока под альтернативой. Если не смогут перенести, то буду получать информацию от вас (СМИ - ред.),... адвокатов", - добавила Москалькова.

Добавим, ранее в Верховный Суд подали кассацию на задержание Вышинского.

Как сообщал УНН, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что отправляется в Киев на судебное заседание по делу Кирилла Вышинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дело Вышинского передали на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда ВС

Ранее сообщалось, что главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.

Напомним, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении него направлен в Подольский районный суд г. Киев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99