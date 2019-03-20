Москалькова заявила, що задоволена результатом засідання у справі Вишинського

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена результатом сьогоднішнього судового засідання у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду в кримінальному провадженні щодо головного редактора "РІА-Новости Україна" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Про це вона повідомила журналістам після закінчення засідання, передає УНН з посиланням на Instagram-сторінку Москалькової.