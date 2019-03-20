Москалькова заявила, що задоволена результатом засідання у справі Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена результатом сьогоднішнього судового засідання у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду в кримінальному провадженні щодо головного редактора "РІА-Новости Україна" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Про це вона повідомила журналістам після закінчення засідання, передає УНН з посиланням на Instagram-сторінку Москалькової.
Так, відповідаючи на питання, чи задоволена вона результатом сьогоднішнього засідання, російський Омбудсмен сказала:
"Я задоволена результатом сьогоднішнього засідання. Суд йшов на основі дотримання норм національного та міжнародного законодавства".
При цьому на питання, чи буде обмін Вишинського, Москалькова заявила: "Потрібно домагатися не обміну, а справедливості".
Також у відповідь на питання, чи приїде омбудсмен на розгляд справи по суті 26 березня, Москалькова зазначила, що у неї "швидше за все, вже заплановане відрядження".
"Так все щільно зверстано... що поки під альтернативою. Якщо не зможуть перенести, то буду отримувати інформацію від вас (ЗМІ - ред.), ... адвокатів", - додала Москалькова.
Додамо, раніше до Верховного Суду подали касацію на затримання Вишинського.
Як повідомляв УНН, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що відправляється в Київ на судове засідання у справі Кирила Вишинського.
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Раніше повідомлялося, що головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, етапували до Київського СІЗО.
Нагадаємо, Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували підозру в скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт щодо нього спрямований до Подільського районного суду м Київ.