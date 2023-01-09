москалькова заявила, что планирует встретиться с омбудсменом Украины 12-14 января

Цитата

"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организованный турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку дня", - сказала москалькова.

Она уточнила, что форум пройдет с 12 по 14 января.

Ранее

Как писал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что собирается встретиться с обмудсменом рф татьяной москальковой за несколько дней в Турции – для освобождения из российского плена украинцев.

Дополнение

В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек.