москалькова заявила, що планує зустрітися з омбудсменом України 12-14 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Омбудсмен рф тетяна москалькова планує 12-14 січня зустрітися із омбудсменом України Дмитром Лубінцем у Туреччині, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Я підтверджую, що я планую таку зустріч. На території Туреччини проходитиме великий форум, організований турецьким омбудсменом. І ми проговорювали можливість зустрічі та приблизний порядок денний", - сказала москалькова.
Вона уточнила, що форум пройде з 12 до 14 січня.
Раніше
Як писав УНН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що збирається зустрітися з обмудсменом рф тетяною москальковою за декілька днів у Туреччині - для визволення з російського полону українців.
Доповнення
У 2022 році з ворожого полону повернули 1596 осіб.