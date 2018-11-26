Морской бой: что будет РФ за агрессию в Азове

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине утверждают, что о намерениях движения через протоку уведомляли российскую сторону, в РФ — отрицают. В результате нападения, 24 украинских военных захвачены и удерживаются на территории России, 6 ранены, 2 из них — в тяжелом состоянии. Азовское море оказывается центром напряженности не впервые, но впервые последовала решительная реакция, как со стороны руководства страны, так и на международном уровне. В ответ на агрессивные действия РФ в Азове, в Украине рассматривают вариант введения военного положения. Кроме того, по этому поводу созван Совет Безопасности ООН, постоянный Совет ОБСЕ, экстренное заседание комиссии Украина-НАТО и экстренное заседание на уровне Постоянных представителей ЕС. По предварительной информации, Россию ожидают новые санкции, несмотря на то, что в РФ, традиционно, свою ответственность отрицают. Тем не менее, эксперты уверенны, что России не избежать новых ограничений. Подробности — в материале УНН.

С чего все началось и что такое “каперство”

25 ноября украинские катера ВМС “Никополь”, “Бердянск” и буксир “Яны Купала” были захвачены российскими судами ФСБ и Черноморского флота. Российский экипаж открывал по катерам ВМС огонь. Одним из российских офицеров было опубликовано видео навала с буксиром “Яны Капу”. Сегодня Минобороны Украины представил и запись перехваченных разговоров между российскими военными, в которой подтверждается, что агрессия была санкционирована Кремлем. Кроме того, доказательства умышленности действий российской стороны МИД Украины передал иностранным послам.

"Есть такой термин — каперство, то есть санкционированной властями, охоты на корабли других государств. Думаю, 25 ноября в Керченском проливе мы видели именно такой вариант, ведь российские корабли обстреляли и захватили украинские в то время, когда те возвращались на базу в Одессе“,- прокомментировал политолог Евген Магда в комментарии УНН.

Сейчас украинские суда пребывают в Керченском порту. По данным ВСУ, в плену находятся 24 украинских военных, а также 6 раненных. Украинских военных намерены в России судить.

Известно, что украинские военные получили осколочные ранения. Российские СМИ пишут, что раненные находятся в больнице в Керчи. После инцидента у здания Посольства России в Киеве прошла акция протеста: люди несли под представительство РФ бумажные кораблики, шины и световые шашки. Также стихийные собрания прошли и у стен российских консульств в Одессе и Харькове.

“Действия Российской Федерации являются применением силы на территории Украины и вне 12-мильной зоны, в этом смысле Россия нарушила все нормы международного права”, — сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

После атаки украинских кораблей Петр Порошенко объявил, что инициирует введение военного положения сроком на 60 суток. Однако, после этого последовали предположения, что это связано с манипуляциями в проведении президентских выборов. К вечеру, на официальном сайте президента Украины появился указ, где срок военного положения уменьшен до 30 суток. Однако после консультаций, Порошенко согласился на военное положение в отдельных областях страны.

Эксперт в сфере международного права Ганна Шелест в комментарии УНН отметила, что такие обсуждения в обществе логичны, но, с другой стороны, “я бы не стала обвинять в этом Порошенко, так как вчера еще до решения СНБО, его главный оппонент Тимошенко тоже призвала к военному положению. А кому выгодно, если два оппонента поддержали эту идею? Пока, что мы видим, ка как этом говорят небольшие политические силы”, — считает она.

"Эти обвинения лично мне доказывают, что на 5-м году войны многие не понимают, каковы национальные интересы, причин, почему Россия пытается разрушить единство Украины или восстановить над ней контроль“,- сказал политолог Магда в разговоре с УНН.

Реакция в мире и возможные санкции

Агрессивные действия РФ не остались незамеченными для Запада. Первыми осудили провокацию внешнеполитические ведомства Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Грузии, Канады. За этим последовало решение созвать Совет Безопасности ООН. В ходе заседания, российская сторона пыталась обвинить Украину в “нарушении ее границ”, однако этот порядок рассмотрения был отклонен. В тоже время, постпреды призвали Россию освободить украинских военных, украинские судна и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам.

Также состоялось совещание на уровне Постоянных представителей ЕС. По предварительным данным в Евросоюзе обсуждается возможность введения дополнительных санкций в отношении России в ответ на очередной акт агрессии, однако консультации продолжатся и завтра.

“Думаю, что в ЕС прекратятся разговоры об ослаблении санкций против России. Не исключаю, что Путина ожидают непростые разговоры на саммите G-20 в Буэнос-Айресе. Однако ожидать результата по принципу “здесь и сейчас” не стоит, хотя Россия в очередной раз показала свое истинное лицо“,- считает политолог Евген Магда.

Как утверждает, Глава МИД РФ Сергей Лавров, “Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе”. Также МИД РФ вызвал временного поверенного по делам Украины в РФ в связи с событиями.

В тоже время, Ганна Шелест в комментарии УНН, предупредила, что для Украины есть опасность завышенных ожиданий в отношении НАТО. “НАТО занимает достаточно жесткую позицию, вопрос в возможностях действий. Потому, что мы иногда ожидаем иногда от НАТО не то, что они имеют право делать. Поэтому, здесь наша проблема в завышенных ожиданиях. Что может быть — хотелось бы иметь более жесткие санкции, что логично для того, чтобы продемонстрировать необратимость процессов и что любое действие будет иметь противодействие.. Насколько жесткие могут быть эти санкции, это уже другой вопрос, потому что мы видим, что каждый новый раунд нашим международным партнерам дается все тяжелее и тяжелее”, — считает Г.Шелест.

При этом Г.Шелест, подчеркивает, что в международных договорах должны присутствовать четкие механизмы разрешения конфликтов. По ее мнению четкий механизм привлечения к ответственности может обеспечить от эскалации, но “в данном случае, если агрессор игнорирует, то его ничто не остановит, кроме непосредственных симметричных действий. К сожалению, для Российской Федерации, международное право — это инструмент, которым можно манипулировать”.

“Сказать, что это произошло только из-за того, что Украина пытается закрепить курс на ЕС и НАТО в Конституции, учитывая, что это еще даже не завершенный факт, только первое чтение, это не что-то новое для России. Но, их действия настолько откровенные и неприкрытые, вот это, я думаю, для многих европейских столиц станет сюрпризом. Потому, что провокации — это одно. Даже, когда они там, что-то блокировали, какие-то учения — это одно, а использование оружия, атака, использование кораблей — это уже не то, то так просто можно оправдать”, — объяснила эксперт.

Напомним, что ситуация происходит не впервые. Провокации в Азовском море уже происходили в 2018 году, также в 2003 году, когда Россия пыталась присоединить остров Тузла к свое территории, в результате чего было подписано соглашение, регулирующее статус Азовского моря и сегодня и определяющее акваторию, как внутренние воды между двумя государствами.