Морские пехотинцы выстроились в ожидании прибытия Зеленского в Белый дом
Киев • УНН
Морские пехотинцы с флагами выстраиваются в Белом доме перед прибытием Президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский попытается получить поддержку США относительно доступа Украины к расширенной системе противовоздушной обороны и ракетам Tomahawk.
Американские морские пехотинцы с флагами начинают выстраиваться перед прибытием Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
"Похоже, что в начале рабочего обеда с Трампом может быть небольшой доступ для прессы, но это еще не точно", - пишет издание.
У Зеленского, как отмечает издание, "много работы, поскольку он пытается получить поддержку президента США относительно доступа Украины к расширенной системе противовоздушной обороны и ракетам Tomahawk".
Как ожидалось, Трамп должен был приветствовать Зеленского с визитом около 20 часов по Киеву.
Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак около 20 часов опубликовал сообщение в X, сопроводив его подписью: "В комнате Джорджа Вашингтона нашего посольства, перед встречей в Белом доме".
А представительница Белого дома Марго Мартин в X незадолго до 20 часов опубликовала видео из Овального кабинета, указав: "Президент Трамп встречается с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая Андреа Бочелли…".
