Морские пехотинцы выстроились в ожидании прибытия Зеленского в Белый дом

$41.640.12
48.520.01
ukenru
17:29 • 1438 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 7890 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13367 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16502 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11694 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15889 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13851 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50537 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины17 октября, 08:29 • 6916 просмотра
Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работPhoto17 октября, 09:52 • 3452 просмотра
Орбан обеспечит условия для саммита США-РФ в Будапеште, заявили в Кремле17 октября, 10:41 • 3118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17035 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 4672 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50538 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 77009 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 105435 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 72624 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 96979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Виктор Ляшко
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17228 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 52494 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 100632 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 77074 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 78180 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Дипломатка
Северный поток

Морские пехотинцы выстроились в ожидании прибытия Зеленского в Белый дом

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Морские пехотинцы с флагами выстраиваются в Белом доме перед прибытием Президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский попытается получить поддержку США относительно доступа Украины к расширенной системе противовоздушной обороны и ракетам Tomahawk.

Морские пехотинцы выстроились в ожидании прибытия Зеленского в Белый дом

Американские морские пехотинцы с флагами начинают выстраиваться перед прибытием Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Похоже, что в начале рабочего обеда с Трампом может быть небольшой доступ для прессы, но это еще не точно", - пишет издание.

У Зеленского, как отмечает издание, "много работы, поскольку он пытается получить поддержку президента США относительно доступа Украины к расширенной системе противовоздушной обороны и ракетам Tomahawk".

Как ожидалось, Трамп должен был приветствовать Зеленского с визитом около 20 часов по Киеву. 

Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак около 20 часов опубликовал сообщение в X, сопроводив его подписью: "В комнате Джорджа Вашингтона нашего посольства, перед встречей в Белом доме".

А представительница Белого дома Марго Мартин в X незадолго до 20 часов опубликовала видео из Овального кабинета, указав: "Президент Трамп встречается с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая Андреа Бочелли…". 

Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с путиным - Белый дом17.10.25, 18:08 • 1582 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина