Морські піхотинці вишикувалися в очікуванні прибуття Зеленського до Білого дому
Київ • УНН
Морські піхотинці з прапорами шикуються в Білому домі перед прибуттям Президента України Володимира Зеленського. Зеленський намагатиметься отримати підтримку США щодо доступу України до розширеної системи протиповітряної оборони та ракет Tomahawk.
Американські морські піхотинці з прапорами починають шикуватися перед прибуттям Президента України Володимира Зеленського до Білого дому, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
"Схоже, що на початку робочого обіду з Трампом може бути невеликий доступ для преси, але це ще не точно", - пише видання.
У Зеленського, як зазначає видання, "багато роботи, оскільки він намагається отримати підтримку президента США щодо доступу України до розширеної системи протиповітряної оборони та ракет Tomahawk".
Як очікувалося, Трамп мав вітати Зеленського з візитом близько 20 години за Києвом.
Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак близько 20 години опублікував повідомлення у X, супроводивши його підписом: "У кімнаті Джорджа Вашингтона нашого посольства, перед зустріччю в Білому домі".
А представниця Білого дому Марго Мартін у X незадовго до 20 години опублікувала відео з Овального кабінету, вказавши: "Президент Трамп зустрічається з Андреа Бочеллі в Овальному кабінеті, слухаючи Андреа Бочеллі…".
Трамп планує обговорити із Зеленським можливість зустрічі українського президента з путіним - Білий дім17.10.25, 18:08 • 1636 переглядiв