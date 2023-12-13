Морская коалиция официально заработала: в ВМС ВСУ назвали ее цель

В Великобритании Британии объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора, сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Коалиция создана по инициативе Великобритании для повышения возможностей Украины на море для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.

В морских силах сообщают, что участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, осуществлять подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

Главные задачи коалиции - это помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе. Море - это большая дорога и оно должно быть равным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы у рф больше никогда не возникло желания захватить его его - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Кроме делегаций ВМС Украины в церемонии объявления об открытии коалиции по развитию морских возможностей Украины приняли участие министр обороны Великобритании Грант Шаппс Шаппс, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, командующий Командования ВМС США в Европе адмирал Стюарт Бенджамин Мунш, первый морской Лорд адмирал Сэр Бен Ки и представители других европейских стран.

Напомним

В марте тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о создании "корабельной коалиции" для поддержки Украины. По его словам, туда уже вошли Великобритания, Нидерланды и Бельгия, которые согласились предоставить стране минные тральщики.

В мае Резников предложил Германии присоединиться к созданию "морской коалиции", для безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

11 декабря стало известно, что Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море. Также Великобритания Великобритания и Норвегия предоставят Украине 20 десантных катеров Viking и 23 скоростных катера.