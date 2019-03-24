Морозные ночи и дожди: какой будет погода в Киеве следующие пять дней

Так, 25 марта ожидается ночью около 0°, днем 8-10° тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. По прогнозу, без существенных осадков, облачно с прояснениями.

В Киевской области ожидается такая температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Существенных осадков не прогнозируется. Также облачно с прояснениями.

Уже 26-27 марта в столице ожидается дождь и мокрый снег – ночью 26 марта местами, днем 27 марта без осадков.

Температура ночью 26 марта 0-5° тепла, 27 марта 0-5° мороза; днем 4-9° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По прогнозу, переменная облачность.

28-29 марта осадков не ожидается.

Температура ночью - от1° тепла до 4° мороза. Днем 28 марта 3-8° тепла. А 29 марта 6-11°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели - он начнется с дождей.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможен сход лавин.