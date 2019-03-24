Морозные ночи и дожди: какой будет погода в Киеве следующие пять дней
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве следующая неделя начнется без осадков, однако в середине ее уже прогнозируются дожди и мокрый снег. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 25 марта ожидается ночью около 0°, днем 8-10° тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. По прогнозу, без существенных осадков, облачно с прояснениями.
В Киевской области ожидается такая температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Существенных осадков не прогнозируется. Также облачно с прояснениями.
Уже 26-27 марта в столице ожидается дождь и мокрый снег – ночью 26 марта местами, днем 27 марта без осадков.
Температура ночью 26 марта 0-5° тепла, 27 марта 0-5° мороза; днем 4-9° тепла.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По прогнозу, переменная облачность.
28-29 марта осадков не ожидается.
Температура ночью - от1° тепла до 4° мороза. Днем 28 марта 3-8° тепла. А 29 марта 6-11°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели - он начнется с дождей.
Ранее сообщалось, что в эти выходные в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможен сход лавин.