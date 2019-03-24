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Морозні ночі та дощі: якою буде погода у Києві наступні п'ять днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві наступний тиждень почнеться без істотних опадів, однак у середині його вже прогнозуються дощі та мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Морозні ночі та дощі: якою буде погода у Києві наступні п'ять днів

Так, 25 березня очікується вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. За прогнозом, без істотних опадів, буде хмарно з проясненнями.

У Київській області очікується така температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Істотних опадів не прогнозується. Також хмарно з проясненнями.

Вже 26-27 березня у столиці очікується невеликий дощ та мокрий сніг — вночі 26 березня місцями, вдень 27 березня без опадів.

Температура вночі 26 березня 0-5° тепла, 27 березня 0-5° морозу; вдень 4-9° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. За прогнозом, хмарно з проясненнями.

28-29 березня опадів не очікується.

Температура вночі – від 1° тепла до 4° морозу. Удень 28 березня 3-8° тепла. А 29 березня 6-11°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня — він почнеться з дощів.

Раніше повідомлялося, що цими вихідними у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можливе сходження лавин.

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