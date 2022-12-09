Морозы спадают: прогноз погоды на сегодня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. По Украине сегодня днем ожидается плюсовая температура, дожди и мокрый снег, туман. На дорогах - гололедица. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 декабря в южной части страны дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°.

На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки (в большинстве районов северной части ночью без существенных осадков); температура ночью от 1°тепла до 4° мороза, днем 0-5°тепла.

В Украине, кроме востока, туман; ночью и утром местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Украинские Национальные Новости

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