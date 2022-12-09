Морози спадають: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. По Україні сьогодні вдень очікується плюсова температура, дощі та мокрий сніг, туман. На дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 9 грудня у південній частині країни дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.
На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно-східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів); температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.
В Україні, крім сходу, туман; вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Уночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.