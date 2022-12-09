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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14538 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 48071 перегляди

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Морози спадають: прогноз погоди на сьогодні

Морози спадають: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 712693 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. По Україні сьогодні вдень очікується плюсова температура, дощі та мокрий сніг, туман. На дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 грудня у південній частині країни дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно-східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів); температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні, крім сходу, туман; вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Уночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Українські Національні Новини

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