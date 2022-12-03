Мороз будет держаться: синоптики дали прогноз на начало недели

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток, 4-6 декабря, в Украине без осадков, лишь в западных областях 6 декабря небольшой, местами умеренный снег и дождь, местами гололедица. На западе и севере на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура 4-6 декабря ночью 4-10°, на востоке до 13° мороза, днем 0-6° мороза; в западных и большинстве южных областей ночью 0-6° мороза, днем минус два – плюс три; на крайнем юге и Закарпатье ночью около 0°, днем 1-7° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в Киеве ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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