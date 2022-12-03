Мороз триматиметься: синоптики дали прогноз на початок тижня

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 4-6 грудня, в Україні без опадів, лише в західних областях 6 грудня невеликий, місцями помірний сніг та дощ, подекуди ожеледь. На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на південному сході та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 4-6 грудня вночі 4-10°, на сході до 13° морозу, вдень 0-6° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 0-6° морозу, вдень мінус два - плюс три; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.