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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27667 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60783 перегляди

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Мороз триматиметься: синоптики дали прогноз на початок тижня

Мороз триматиметься: синоптики дали прогноз на початок тижня

Київ • УНН

 • 1218350 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні найближчими днями утримається морозна погода, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 4-6 грудня, в Україні без опадів, лише в західних областях 6 грудня невеликий, місцями помірний сніг та дощ, подекуди ожеледь. На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на південному сході та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 4-6 грудня вночі 4-10°, на сході до 13° морозу, вдень 0-6° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 0-6° морозу, вдень мінус два - плюс три; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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