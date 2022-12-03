Мороз триматиметься: синоптики дали прогноз на початок тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні найближчими днями утримається морозна погода, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 4-6 грудня, в Україні без опадів, лише в західних областях 6 грудня невеликий, місцями помірний сніг та дощ, подекуди ожеледь. На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на південному сході та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.
Температура 4-6 грудня вночі 4-10°, на сході до 13° морозу, вдень 0-6° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 0-6° морозу, вдень мінус два - плюс три; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.