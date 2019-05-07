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Morgan Stanley закроет свой банковский бизнес в РФ в первом квартале 2020-го

Morgan Stanley закроет свой банковский бизнес в РФ в первом квартале 2020-го

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley планирует направить официальное сообщение в российский центральный банк о том, что он закроет свои банковские операции в стране в первом квартале 2020 года. Об этом сообщило в ежегодном отчете российское подразделение банка, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Morgan Stanley объявил в конце прошлого года, планирует добровольное закрытие своего банковского бизнеса в России.

Российская дочерняя компания банка с Уолл-стрит заявила в отчете, что санкции США и Европейского Союза, введенные с 2014 года, усложнили доступ российских предприятий к международным рынкам капитала.

"Влияние изменений в экономике на будущие результаты деятельности банка и его финансовом состоянии может оказаться значительным", - говорится в сообщении.

Morgan Stanley будет вести консалтинговый бизнес в России, не требовал бы лицензии, сообщается в докладе.

Как сообщал УНН, немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов.

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