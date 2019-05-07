Morgan Stanley закриє свій банківський бізнес у РФ в першому кварталі 2020-го

КИЇВ. 7 травня. УНН. Великий американський банківський холдинг Morgan Stanley планує надіслати офіційне повідомлення до російського центрального банку про те, що він закриє свої банківські операції в країні у першому кварталі 2020 року. Про це повідомив у щорічному звіті російський підрозділ банку, передає УНН із посиланням на Голос Америки.