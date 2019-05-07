Morgan Stanley закриє свій банківський бізнес у РФ в першому кварталі 2020-го
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Великий американський банківський холдинг Morgan Stanley планує надіслати офіційне повідомлення до російського центрального банку про те, що він закриє свої банківські операції в країні у першому кварталі 2020 року. Про це повідомив у щорічному звіті російський підрозділ банку, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Morgan Stanley оголосив наприкінці минулого року, що планує добровільне закриття свого банківського бізнесу в Росії.
Російська дочірня компанія банку з Волл-стріт заявила у звіті, що санкції США та Європейського Союзу, введені з 2014 року, ускладнили доступ російських підприємств до міжнародних ринків капіталу.
“Вплив змін в економіці на майбутні результати діяльності банку та його фінансовий стан може виявитися значним”, — йдеться в повідомленні.
Morgan Stanley буде вести консалтинговий бізнес у Росії, який не вимагав би ліцензії, повідомляється в доповіді.
Як повідомляв УНН, німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів.