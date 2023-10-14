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Моравецкий заявил, что Украина получает от Польши военную помощь по прошлым контрактам

Киев • УНН

 • 1081942 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Польша предоставляет Украине военную помощь по прошлым контрактам. Более того, страна постоянно контактирует с США в вопросе предоставления оружия нашему государству. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга, пишет УНН.

Моравецкий заявил, что Украина получает от Польши военную помощь по прошлым контрактам

Цитата 

Моравецкий отметил, что Польша пока передает Украине только то оружие, которое ранее было законтрактовано. 

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине", - пояснил Моравецкий.

Большую роль в помощи Украине со стороны Польши имеет США, добавил премьер-министр.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над россией", - заверил он.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность трехстороннего обмена, в ходе которого Польша получит две батареи системы израильского производства "Железный купол", а взамен передаст часть полученных ранее американских ЗРК Patriot Украине.



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