Моравецкий заявил, что Украина получает от Польши военную помощь по прошлым контрактам

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Моравецкий отметил, что Польша пока передает Украине только то оружие, которое ранее было законтрактовано.

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине", - пояснил Моравецкий.

Большую роль в помощи Украине со стороны Польши имеет США, добавил премьер-министр.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над россией", - заверил он.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность трехстороннего обмена, в ходе которого Польша получит две батареи системы израильского производства "Железный купол", а взамен передаст часть полученных ранее американских ЗРК Patriot Украине.





