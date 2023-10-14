Моравецький заявив, що Україна отримує від Польщі військову допомогу за минулими контрактами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Польща надає Україні військову допомогу за минулими контрактами. Ба більше, країна постійно контактує з США у питанні наданні зброї нашій державі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу, пише УНН.
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Моравецький зауважив, що Польща наразі передає Україні тільки ту зброю, яку раніше було законтрактовано.
"Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлям. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні", - пояснив Моравецький.
Велику роль у допомозі Україні з боку Польщі має США, додав прем'єр-міністр.
"Перебуваємо в постійному контакті з американцями з українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над росією", - запевнив він.
Доповнення
Сполучені Штати Америки розглядають можливість тристороннього обміну, під час якого Польща отримає дві батареї системи ізраїльського виробництва "Залізний купол", а натомість передасть частину отриманих раніше американських ЗРК Patriot Україні.