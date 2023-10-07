США запропонували Польщі дві батареї "Залізного купола" в обмін на передачу Україні ЗРК Patriot – Politico

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Зазначають, що такий варіант виник після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона й Києва передати "Залізний купол" Україні, оскільки Ізраїль має право вето на передавання системи, оскільки є її виробником.

Як зазначило Politico, план передавання Польщею Patriot Києву сенатор Конгресу США Кріс Ван Голлен від Демократичної партії обговорював 4 жовтня на закритому брифінгу для членів Сенату, які займаються бюджетними видатками, проведеному Пентагоном.

Відомо, що в червні 2023 року Держдепартамент США схвалив продаж Польщі нових систем Patriot на $15 млрд, угода передбачала закупівлю Варшавою 48 пускових установок.

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