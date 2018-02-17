Моравецкий: Россия стала сильным игроком на киберарене, надо принимать во внимание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Миру нужен совместный ответ (common response) на киберугрозы, общая стратегия во всеобъемлющей защите границы против нарушений, миграции. Об этом во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН.
"Для меня сильная Европа означает улучшенный сектор безопасности, лучшее сотрудничество в вопросе безопасности и лучшую защиту наших границ. На этой конференции, кажется, 11 лет назад Путин сделал свою знаменитую речь, в которой заявил о новом уровне отношений между ЕС и Россией. И он выполнил свое обещание - через год была атака на Грузию, позже - Украину... Думаю, мы должны держать это в голове, когда говорим о безопасности в Европе, потому что русский вопрос - это больше не "глупый вопрос", это вопрос для всего НАТО и ЕС", - сказал Моравецкий.
По мнению Моравецкого, страны ЕС недостаточно финансируют вопрос безопасности. На сегодня 70-75% военной мощи НАТО приходятся на США и это военное оборудование. По словам Моравецкого, не все конфликты в мире теперь можно решить только на военном уровне.
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"Безопасность - это также вопрос бедности, климатических угроз. А также новый вид опасности, которые некоторые называют гибридными войнами... мы очень небольшое количество традиционных военных сил, которые так необходимы против некоторых типов войны, гибридной войны, традиционных как и ИГИЛ и гибридных как Россия. Традиционные силы должны также быть подкреплены силами по кибербезопасности", - добавил он.
По словам Моравецкого, стратегии безопасности с 70-х больше не работают.
"Мы должны иметь реальную стратегию, реальные планы и реальные силы, чтобы подготовиться к традиционным и гибридным угрозам. Не должно быть смягчения для нарушителей международного права, не должно быть отношений ты мне - я тебе (give and take), тем, кто дает палец и берет всю руку", - отметил Моравецкий.
Он указал, что исследования в Германии показало, что среди граждан доверие к России больше, чем к США, что, по его мнению, "полностью неправильное восприятие".
"Суммируя все эти мысли, я хочу сказать нам нужен совместный ответ (common response) на киберугрозы, общая стратегия во всеобъемлющей защите границы против нарушений, миграции. Россия стала сильным игроком на киберарене, надо принимать это во внимание", - резюмировал он.