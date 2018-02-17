Моравецкий: Россия стала сильным игроком на киберарене, надо принимать во внимание

"Для меня сильная Европа означает улучшенный сектор безопасности, лучшее сотрудничество в вопросе безопасности и лучшую защиту наших границ. На этой конференции, кажется, 11 лет назад Путин сделал свою знаменитую речь, в которой заявил о новом уровне отношений между ЕС и Россией. И он выполнил свое обещание - через год была атака на Грузию, позже - Украину... Думаю, мы должны держать это в голове, когда говорим о безопасности в Европе, потому что русский вопрос - это больше не "глупый вопрос", это вопрос для всего НАТО и ЕС", - сказал Моравецкий.

По мнению Моравецкого, страны ЕС недостаточно финансируют вопрос безопасности. На сегодня 70-75% военной мощи НАТО приходятся на США и это военное оборудование. По словам Моравецкого, не все конфликты в мире теперь можно решить только на военном уровне.

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"Безопасность - это также вопрос бедности, климатических угроз. А также новый вид опасности, которые некоторые называют гибридными войнами... мы очень небольшое количество традиционных военных сил, которые так необходимы против некоторых типов войны, гибридной войны, традиционных как и ИГИЛ и гибридных как Россия. Традиционные силы должны также быть подкреплены силами по кибербезопасности", - добавил он.

По словам Моравецкого, стратегии безопасности с 70-х больше не работают.

"Мы должны иметь реальную стратегию, реальные планы и реальные силы, чтобы подготовиться к традиционным и гибридным угрозам. Не должно быть смягчения для нарушителей международного права, не должно быть отношений ты мне - я тебе (give and take), тем, кто дает палец и берет всю руку", - отметил Моравецкий.

Он указал, что исследования в Германии показало, что среди граждан доверие к России больше, чем к США, что, по его мнению, "полностью неправильное восприятие".

"Суммируя все эти мысли, я хочу сказать нам нужен совместный ответ (common response) на киберугрозы, общая стратегия во всеобъемлющей защите границы против нарушений, миграции. Россия стала сильным игроком на киберарене, надо принимать это во внимание", - резюмировал он.