Моравецький: Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 176075 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 179382 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 310976 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 217853 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 321516 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 212456 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238364 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254518 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246755 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136315 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2 м/с
79 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 62049 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 55543 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141968 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 49322 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 52504 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141968 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 176062 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 310961 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 321505 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100990 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88607 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124643 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141888 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147204 перегляди
Актуальне
Моравецький: Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги

Моравецький: Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги

Київ • УНН

 • 10042 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Світу потрібна спільна відповідь (common response) на кіберзагрози, спільна стратегія у всеохоплюючому захисті кордону проти порушень, міграції. Про це під час панелі на Мюнхенській конференції з безпеки сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає УНН.

“Для мене сильна Європа означає покращений сектор безпеки, кращу співпрацю у питанні безпеки та кращий захист наших кордонів. На цій конференціі, здається, 11 років тому Путін зробив свою знамениту промову, на якій заявив про новий рівень відносин між ЄС та Росією. І він таки виконав свою обіцянку — через рік була атака на Грузію, пізніше — Україну... Думаю, ми повинні тримати це в голові, коли говоримо про безпеку в Європі, тому що російське питання — це більше не "дурне питання", це питання для всього НАТО та ЄС,” — сказав Моравецький.

На думку Моравецького, країни ЄС недостатньо фінансують питання безпеки. На сьогодні 70-75% військової міці НАТО приходяться на США і це військове обладнання. За словами Моравецького, не всі конфлікти в світі наразі можна вирішити лише на військовому рівні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МЗС Німеччини розповів, коли з Росії почнуть знімати санкції

“Безпека — це також питання бідності, кліматичних загроз. А також новий вид небезпеки, які дехто називає гібридними війнами.... ми маємо дуже невелику кількість традиційних військових сил, які так необхідні проти деяких типів війни, гібридної війни, традиційних як ІДІЛ і гібридних як Росія. Традиційні сили мають також бути підкріплені силами з кібербезпеки”, — додав він.

За словами Моравецького, стратегії безпеки з 70-х більше не працюють.

“Ми повинні мати реальну стратегію, реальні плани і реальні сили, щоб підготуватись до традиційних і гібридних загроз. Не має бути пом’якшення для порушників міжнародного права, не має бути відносин ти мені — я тобі (give and take), тим, хто дає палець і бере всю руку,” — зазначив Моравецький.

Він вказав, що дослідження в Німеччині показало, що серед громадян довіра до Росії більша ніж до США, що, на його думку, “повністю неправильне сприйняття”.

“Підсумовуючи всі ці думки, я хочу сказати нам потрібна спільна відповідь (common response) на кіберзагрози, спільна стратегія у всеохоплюючому захисті кордону проти порушень, міграції. Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги,” — резюмував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85