Моравецький: Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги

“Для мене сильна Європа означає покращений сектор безпеки, кращу співпрацю у питанні безпеки та кращий захист наших кордонів. На цій конференціі, здається, 11 років тому Путін зробив свою знамениту промову, на якій заявив про новий рівень відносин між ЄС та Росією. І він таки виконав свою обіцянку — через рік була атака на Грузію, пізніше — Україну... Думаю, ми повинні тримати це в голові, коли говоримо про безпеку в Європі, тому що російське питання — це більше не "дурне питання", це питання для всього НАТО та ЄС,” — сказав Моравецький.

На думку Моравецького, країни ЄС недостатньо фінансують питання безпеки. На сьогодні 70-75% військової міці НАТО приходяться на США і це військове обладнання. За словами Моравецького, не всі конфлікти в світі наразі можна вирішити лише на військовому рівні.

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“Безпека — це також питання бідності, кліматичних загроз. А також новий вид небезпеки, які дехто називає гібридними війнами.... ми маємо дуже невелику кількість традиційних військових сил, які так необхідні проти деяких типів війни, гібридної війни, традиційних як ІДІЛ і гібридних як Росія. Традиційні сили мають також бути підкріплені силами з кібербезпеки”, — додав він.

За словами Моравецького, стратегії безпеки з 70-х більше не працюють.

“Ми повинні мати реальну стратегію, реальні плани і реальні сили, щоб підготуватись до традиційних і гібридних загроз. Не має бути пом’якшення для порушників міжнародного права, не має бути відносин ти мені — я тобі (give and take), тим, хто дає палець і бере всю руку,” — зазначив Моравецький.

Він вказав, що дослідження в Німеччині показало, що серед громадян довіра до Росії більша ніж до США, що, на його думку, “повністю неправильне сприйняття”.

“Підсумовуючи всі ці думки, я хочу сказати нам потрібна спільна відповідь (common response) на кіберзагрози, спільна стратегія у всеохоплюючому захисті кордону проти порушень, міграції. Росія стала сильним гравцем на кіберарені, треба приймати це до уваги,” — резюмував він.