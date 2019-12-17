Мораторий на строительство новых частных спиртзаводов могут продлить

"Установленный законом срок до 01.07.2021 года - это результат компромисса. Лично я настаивал на сроке до 01.01.2023 г., учитывая имеющуюся у меня информацию относительно состояния и перспектив отрасли. Но комитет ВРУ по вопросам экономического развития консолидировал термин "моратория" только на полтора года.

Поэтому теперь будем тщательно мониторить реальные результаты демонополизации отрасли. И если рынок окажется неготовым к реальной конкурентной работе в установленные сроки, я не исключаю их корректировки путем внесения изменений в закон", - сказал он.

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По словам Таруты, мораторий на строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в течение указанного периода - один из предохранителей образования частных монополий на производство спирта в Украине.

"Но нужно понимать, что риски монополизации существуют даже в самых открытых экономиках. На заседаниях комитета по вопросам экономического развития мы отдельно обсуждали, что для отрасли, в силу ее специфики, гораздо большими являются именно риски изменения с государственной монополии на частную, чем риски демонополизации рынка и конкуренции между субъектами рыночных отношений", - объясняют он.

Как писал УНН, со вступлением так называемого "спиртового" закона Зеленского в действие (с июля 2020 года), эксперты допускают рост цен на алкогольную продукцию. А все потому, что вместо государственной монополии в Украине может образоваться частная олигополия на производство спирта.

При таких условиях, о прозрачной конкуренции на алкогольном рынке придется забыть, говорит Юрий Гаврилечко. А средние и мелкие производители алкопродукции вообще могут исчезнуть с рынка, предупреждает депутат Александр Качный.

Среди всех, кто публично комментировал "спиртовую" инициативу Зеленского на ее бесспорную защиту (кроме "Слуг народа", конечно) стали только представители крупных водочных компаний. Все остальные, в том числе эксперты, политологи и профсоюз ГП "Укрспирт", поводов для радости или хороших прогнозов в документе так и не нашли.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов "Укрспирта" резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.