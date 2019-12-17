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Мораторій на будівництво нових приватних спиртзаводів можуть продовжити

Мораторій на будівництво нових приватних спиртзаводів можуть продовжити

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Закон (реєстр. №2300) щодо демонополізації і приватизації “Укрспирту” передбачає мораторій на будівництво нових приватних спиртзаводів до 1 липня 2021 року. Проте його дію можуть продовжити. За яких обставин це станеться, у коментарі УНН розповів депутат Сергій Тарута.

“Встановлений законом термін до 01.07.2021 року – це результат компромісу. Особисто я наполягав на терміні до 01.01.2023 р., з огляду на наявну в мене інформацію щодо стану і перспектив галузі. Але комітет ВРУ з питань економічного розвитку консолідував термін "мораторію" лише на півтора року.

Тому тепер будемо ретельно моніторити реальні результати демонополізації галузі. І якщо ринок виявиться неготовим до реальної конкурентної роботи у встановлені терміни, я не виключаю їх коригування шляхом внесення змін до закону”, - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аудит "Укрспирту" проводили експерти горілчаних монополістів, яких називають бенефіціарами продажу ДП

За словами Тарути, мораторій на будівництво і введення в експлуатацію нових виробничих потужностей протягом вказаного періоду — є одним із запобіжників утворення приватних монополій на виробництво спирту в Україні.

"Але потрібно усвідомлювати, що ризики монополізації існують навіть у самих відкритих економіках. На засіданнях комітету з питань економічного розвитку ми окремо обговорювали, що для галузі, в силу її специфіки, набагато більшими є саме ризики зміни з державної монополії на приватну, ніж ризики демонополізації ринку та конкуренції між суб’єктами ринкових відносин”, - пояснів він.

Як писав УНН, зі вступом так званого "спиртового" закону Зеленського в дію (з липня 2020 року), експерти допускають ріст цін на алкогольну продукцію. А все тому, що замість держаної монополії в Україні може утворитися приватна олігополія на виробництво спирту.

За таких умов, про прозору конкуренцію на алкогольному ринку доведеться забути, каже Юрій Гаврилечко. А середні та малі виробники алкопродукції взагалі можуть зникнути з ринку, попереджає депутат Олександр Качний.

Серед усіх, хто публічно коментував “спиртову” ініціативу Зеленського на її беззаперечний захист (окрім “Слуг народу”, звичайно) стали лише представники великих горілчаних компаній. Усі решта, у тому числі експерти, політологи і профспілка ДП “Укрспирт”, приводів для радості чи хороших прогнозів у документі так і не знайшли.

Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів “Укрспирту” різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними. 

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