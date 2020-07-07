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Мор рыбы в реке в Киевской области: воду проверят в лаборатории

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Киевской области зафиксировано массовый мор рыбы в реке Здвиж. Для выяснения причины будут отобраны пробы воды для лабораторного исследования, а также проинформированы ответственные органы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления Госрыбагентства в Киеве и области.

"5 июля 2020 года благодаря обращению граждан на "горячую линию" рибпатрульнимы Киевской области была выявлена массовая гибель водных биоресурсов. Так, в ходе обследования одного квадратного метра водоема было обнаружено 179 экземпляров погибшей рыбы, а именно: плетки, уклии, окуня, карася, налима и щуки общим весом около 500 граммов", - говорится в сообщении.

Событие зафиксировано на реке Здвиж в селе Юров Макаровского района Киевской области. "Установлено, что загрязнение водоема и гибель рыбы начинается от села Красная Слобода Макаровского района до дамбы, что в городе Макаров Киевской области", - добавили в ведомстве.

"Вода в реке имеет неприятный запах и темные масляные пятна. С целью установления причин и условий гибели водных биоресурсов Киевским рыбоохранным патрулем и сотрудниками ихтиопатологической лаборатории будут отобраны образцы воды в разных местах водоема для проведения лабораторных исследований", - сообщил и.о. начальника Киевского рыбоохранного патруля Сергей Старунов.

Кроме того, готовятся для направления письма Государственной экологической инспекции Столичного округа, Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области, Киевской областной государственной администрации и Госрыбагентства. О результатах будет сообщено позже.

Напомним, в прошлом году мертвую рыбу в Канев принесло течением из Киевской области.

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