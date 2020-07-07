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Мор риби у річці на Київщині: воду перевірять у лабораторії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На Київщині зафіксовано масовий мор риби у річці Здвиж. Для з'ясування причини буде відібрано проби води для лабораторного дослідження, а також поінформовано відповідальні органи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу управління Держрибагентства у Києві та області.

"5 липня 2020 року завдяки зверненню громадян на “гарячу лінію” рибпатрульними Київщини було виявлено масову загибель водних біоресурсів. Так, в ході обстеження одного квадратного метра водойми було виявлено 179 екземплярів загиблої риби, а саме: плітки, уклії, окуня, карася, миня та щуки, загальною вагою близько 500 грамів", - йдеться у повідомленні.

Подію зафіксовано на річці Здвиж у селі Юрів Макарівського району Київської області. "Встановлено, що забруднення водойми та загибель риби розпочинається від села Червона Слобода Макарівського району до дамби, що в місті Макарів Київської області", - додали у відомстві.

“Вода в річці має неприємний запах та темні масляні плями. З метою встановлення причин і умов загибелі водних біоресурсів Київським рибоохоронним патрулем та співробітниками Іхтіопатологічної лабораторії буде відібрано зразки води в різних місцях водойми для проведення лабораторних досліджень”, — повідомив т.в.о. начальника Київського рибоохоронного патруля Сергій Старунов.

Крім того, готуються для направлення листи до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та Держрибагентства. Про результати буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, торік мертву рибу до Канева принесло течією з Київської області.

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