Монумент славы во Львове хотят демонтировать 23 февраля
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В эту пятницу львовский горисполком рассмотрит решение о демонтаже Монумента славы во Львове на ул. Стрыйской. Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, передает УНН.
"23 февраля, исполком Львовского городского совета примет решение о демонтаже Монумента. На эту пятницу уже готовится проект решения исполкома на выполнение предыдущего решения об обследовании аварийной части. В частности, идет речь, о высокой стеле. Сразу после решения исполкома, начнется демонтаж", - рассказал Москаленко.
Напомним, во Львове неизвестные разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской.