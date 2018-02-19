Монумент слави у Львові хочуть демонтувати 23 лютого
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Цієї п'ятниці львівський міськвиконком розгляне рішення щодо демонтажу Монумента Слави, що у Львові на вул. Стрийській. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає УНН.
"23 лютого, виконком Львівської міської ради прийме рішення про демонтаж Монументу. На цю п’ятницю вже готується проект рішення виконкому на виконання попереднього рішення про обстеження аварійної частини. Зокрема, йде мова, про найвищу стелу. Одразу після рішення виконкому, розпочнеться демонтаж", - розповів Москаленко.
Нагадаємо, у Львові невідомі розбили плити та обписали Монумент бойової слави радянських Збройних сил, який розташований на вулиці Стрийській.