Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  27805 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  100230 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  102857 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  129364 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126755 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131030 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121208 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167635 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150467 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149639 просмотра

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  258375 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  296957 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  294513 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  402718 просмотра

Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Архитекторы Национального военного мемориального кладбища в Украине решили, что памятник неизвестным защитникам должен иметь вид рыцаря в доспехах, отказавшись от более традиционного образа с использованием пустого шлема.

Общество •   •  5564 просмотра
Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

Война •   •  6663 просмотра
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

Президент Зеленский и Президент Европейского Парламента Мекола встретились в Киеве, чтобы максимизировать усилия для защиты жизни в Украине и Европе от продолжающегося вторжения и атак России.

политика •   •  6644 просмотра
Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении иподиакону УПЦ (МП) в Херсоне, который агитировал за присоединение региона к России, раскрасил в российские цвета въездную стелу и агитировал верующих поддержать псевдореферендум.

Война •   •  6426 просмотра
СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Из-за дефицита электроэнергии Киев планирует уменьшить яркость уличного освещения минимум на 20%, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, сохранив при этом электроснабжение в жилых домах.

Экономика •   •  6497 просмотра
В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата Верховной Рады предложил предоставить служебное жилье работникам Аппарата Верховной Рады путем внесения изменений в постановление Кабинета министров о служебных жилых помещениях.

политика •   •  27805 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Великобритания отказывается подписывать договор о глобальной пандемии с ВОЗ, ссылаясь на беспокойство относительно необходимости отказаться от пятой части своих вакцин.

Здоровье •   •  5517 просмотра
Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

После окончания воздушной тревоги Президент Европейского парламента Роберта Мецола начала речь в сессионном зале Верховной Рады Украины в День Европы.

Война •   •  8450 просмотра
Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

россияне сбросили авиабомбы во двор школы в Бериславе

Российская авиация атаковала Берислав управляемыми бомбами, разрушив помещения школы и котельную, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  7202 просмотра
россияне сбросили авиабомбы во двор школы в Бериславе

На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"

Самая сложная ситуация на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, но ситуация полностью контролируется Силами обороны, несмотря на попытки российских оккупантов перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.

Война •   •  6886 просмотра
На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"