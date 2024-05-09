Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Украинские архитекторы отказываются от традиционного образа пустого шлема для памятников неидентифицированным защитникам на Национальном военном мемориальном кладбище, заменив символом рыцарских доспехов. Об этом рассказал один из архитекторов Национального военного мемориального кладбища Сергей Дербин во время обсуждения дизайна монументов и сооружений для НВМК, передает корреспондент УНН.

Когда архитекторы искали образ неидентифицированного защитника, мы начали анализировать историю, историческое наследие, украинский исторический миф. Поняли, что нам надо искать вневременной символ, который нашли в рыцарских доспехах, которые существовали на территории Украины - говорит Сергей Дербин.

По его словам, в мировой традиции для увековечения памяти неидентифицированных защитников используют пустой шлем, но этот символ заангажирован, потому что использовался советским союзом.

Есть слово "подвиг", а есть слово "герой". Сейчас мы уже видим проблему, когда говорят "герой Украины" - это имеется в виду награда или просто социальный статус. И поэтому мы начали искать глубже, нашли рыцарство. Рыцарские доспехи были, их носили казаки, их носили гетманы, и поэтому мы решили, что было бы интересно создать скульптуру. Это скульптурная художественная форма, понятная любому - подчеркнул архитектор.

По его словам, главный тезис именно такой, что фундамент скульптуры имеет четкий посыл - рыцари. Потому что все, кто погибли, они рыцари.

Люди говорят: "Дайте нам пехотинца, штурмовика". Здесь есть вопрос художественного образа, скульптуры и современные доспехи современного воина. Они выглядят не очень, можем отдельно об этом поговорить, в монументальной скульптуре. Вне времени эти образы выглядят идеально в скульптуре. Нам надо создавать метафору. То есть когда сейчас ты делаешь памятник музыканту, ты рисуешь лиру, хотя на лире никто не играет. Но все поняли, что это умер музыкант. Так же здесь. Надо создать мощный образ - добавил он.

Напомним

На Национальном военном мемориальном кладбище установлены стандарты для надгробий, которые позволяют размещать на памятниках только государственный герб, фотографию, личные данные, религиозный символ и высшую награду защитника на момент захоронения.

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