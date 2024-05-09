Монумент неідентифікованим захисникам на меморіальному кладовищі збудують у вигляді лицаря в обладунках

Українські архітектори відмовляються від традиційного образу пустого шолома для пам'ятників неідентифікованим захисникам на Національному військовому меморіальному кладовищі, замінивши символом лицарських обладунків. Про це розповів один із архітекторів Національного військового меморіального кладовища Сергій Дербін під час обговорення дизайну монументів та споруд для НВМК, передає кореспондент УНН.

Коли архітектори шукали образ неідентифікованого захисника, ми почали аналізувати історію, історичну спадщину, український історичний міф. Зрозуміли, що нам треба шукати позачасовий символ, який знайшли у лицарських обладунках, які існували на території України

За його словами, у світовій традиції для увіковічення пам’яті неідентифікованих захисників використовують пустий шолом, але цей символ заангажований, бо використовувався радянським союзом.

Є слово "подвиг", а є слово "герой". Зараз ми вже бачимо проблему, коли кажуть "герой України" - це мається на увазі нагорода чи просто соціальний статус. І тому ми почали шукати глибше, знайшли лицарство. Лицарські обладунки були, їх носили козаки, їх носили гетьмани, і тому ми вирішили, що було би цікаво створити скульптуру. Це скульптурна художня форма, зрозуміла будь-кому

За його словами, головна теза саме така, що фундамент скульптури має чіткий посил – лицарі. Бо всі, хто загинули, вони лицарі.

Люди кажуть: "Дайте нам піхотинця, штурмовика". Тут є питання художнього образу, скульптури і сучасні обладунки сучасного воїна. Вони виглядають не дуже, можемо окремо про це поговорити, в монументальній скульптурі. Поза часом ці образи виглядають ідеально в скульптурі. Нам треба створювати метафору. Тобто коли зараз ти робиш пам'ятник музиканту, ти малюєш ліру, хоча на лірі ніхто не грає. Але всі зрозуміли, що це помер музикант. Так само тут. Треба створити потужний образ