Національне військове меморіальне кладовище: який вигляд матимуть пам'ятники
Київ • УНН
На Національному військовому меморіальному кладовищі встановлені стандарти для надгробків, які дозволяють розміщувати на пам'ятниках лише державний герб, фотографію, особисті дані, релігійний символ та найвищу нагороду захисника на момент поховання.
Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) продемонструвало стандарти для надмогильних споруд, інформація на пам'ятниках обмежується до державного герба, фотографії, особистих даних, релігійного символу та лише найвищої нагороди захисника на момент поховання. Колір, матеріал та техніка висічки написів - невідома. Про це розповіли представники Міністерства у справах ветеранів України під час обговорення дизайну монументів та споруд для НВМК, передає кореспондент УНН.
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"Ми повинні враховувати той факт, що сама площа надмогильної споруди, має певні обмеження, і всю інформацію, яку нам хочеться розмістити, ми не зможемо, бо повинна бути естетика збережена", - коментує начальник відділу меморіальної роботи ДУ "НВМК" Максим Зубов.
Отже, на надмогильній споруді буде зображено:
- Державний герб;
- Фотографія загиблої захисника/захисниці (за наявності та за бажанням);
- ПІБ;
- Позивний;
- Знак релігії, яку сповідував захисник/захисниця;
- Роки життя;
- Нагорода (у вигляді напису).
"У контексті нагороди, планується обмежена кількість місць, і ми не можемо всі нагороди вписати. Планується зазначати лише найвищу нагороду на момент поховання або встановлення надмогильної споруди. Якщо нагорода раніше не зазначалась, або на той момент у людини не було нагороди чи або нагороду дали після встановлення надмогильної споруди - то в такому випадку напис буде донанесено", - каже Зубов.
Щодо тильної сторони надмогильної споруди - однозначного варіанту гравіювання немає. Пропонують зазначити лише прізвище або повне найменування підрозділів з почесними найменуваннями.
Також досі не визначено матеріал надмогильної споруди та техніки нанесення, попередньо це має бути світлий граніт, на якому висічуть всі необхідні надписи.
Нагадаємо
Національне військове меморіальне кладовище розраховане на 150 000 поховань, у тому числі 100 000 традиційних і 50 000 колумбарних поховань, і лише певні категорії людей, такі як Герої України, учасники бойових дій та ті, хто захищав інтереси України, можуть бути поховані на цьому кладовищі.