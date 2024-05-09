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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 11:31  •  8562 просмотра

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На Национальном военном мемориальном кладбище установлены стандарты для надгробий, которые позволяют размещать на памятниках только государственный герб, фотографию, личные данные, религиозный символ и высшую награду защитника на момент захоронения.

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) продемонстрировало стандарты для надмогильных сооружений, информация на памятниках ограничивается до государственного герба, фотографии, личных данных, религиозного символа и только высшей награды защитника на момент захоронения. Цвет, материал и техника высечки надписей - неизвестна. Об этом рассказали представители Министерства по делам ветеранов Украины во время обсуждения дизайна монументов и сооружений для НВМК, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы должны учитывать тот факт, что сама площадь надгробного сооружения, имеет определенные ограничения, и всю информацию, которую нам хочется разместить, мы не сможем, потому что должна быть эстетика сохранена", - комментирует начальник отдела мемориальной работы ГУ "НВМК" Максим Зубов.

Итак, на надгробном сооружении будет изображено:

  • Государственный герб;
  • Фотография погибшего защитника/защитницы (при наличии и по желанию); 
  • ФИО; 
  • Позывной; 
  • Знак религии, которую исповедовал защитник/защитница; 
  • Годы жизни; 
  • Награда (в виде надписи).

"В контексте награды, планируется ограниченное количество мест, и мы не можем все награды вписать. Планируется отмечать только самую высокую награду на момент захоронения или установления надгробного сооружения. Если награда ранее не отмечалась, или на тот момент у человека не было награды или или награду дали после установления надмогильного сооружения - то в таком случае надпись будет донанесена", - говорит Зубов.

Относительно тыльной стороны надмогильного сооружения - однозначного варианта гравировки нет. Предлагают указать только фамилию или полное наименование подразделений с почетными наименованиями.

Также до сих пор не определен материал надгробного сооружения и техники нанесения, предварительно это должен быть светлый гранит, на котором высекут все необходимые надписи.

Напомним

Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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