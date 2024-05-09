Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) продемонстрировало стандарты для надмогильных сооружений, информация на памятниках ограничивается до государственного герба, фотографии, личных данных, религиозного символа и только высшей награды защитника на момент захоронения. Цвет, материал и техника высечки надписей - неизвестна. Об этом рассказали представители Министерства по делам ветеранов Украины во время обсуждения дизайна монументов и сооружений для НВМК, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы должны учитывать тот факт, что сама площадь надгробного сооружения, имеет определенные ограничения, и всю информацию, которую нам хочется разместить, мы не сможем, потому что должна быть эстетика сохранена", - комментирует начальник отдела мемориальной работы ГУ "НВМК" Максим Зубов.

Итак, на надгробном сооружении будет изображено:

Государственный герб;

Фотография погибшего защитника/защитницы (при наличии и по желанию);

ФИО;

Позывной;

Знак религии, которую исповедовал защитник/защитница;

Годы жизни;

Награда (в виде надписи).

"В контексте награды, планируется ограниченное количество мест, и мы не можем все награды вписать. Планируется отмечать только самую высокую награду на момент захоронения или установления надгробного сооружения. Если награда ранее не отмечалась, или на тот момент у человека не было награды или или награду дали после установления надмогильного сооружения - то в таком случае надпись будет донанесена", - говорит Зубов.

Относительно тыльной стороны надмогильного сооружения - однозначного варианта гравировки нет. Предлагают указать только фамилию или полное наименование подразделений с почетными наименованиями.

Также до сих пор не определен материал надгробного сооружения и техники нанесения, предварительно это должен быть светлый гранит, на котором высекут все необходимые надписи.

Напомним

Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.