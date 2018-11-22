Монголия стала неожиданным рынком сбыта для вина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Азербайджан начнет экспортировать винодельческую продукцию в Монголию. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, передает УНН со ссылкой на day.Az
По его словам, первые поставки вина в Монголию ожидаются к концу текущего - в начале следующего года.
"Первая партия поставок ожидается в объеме 20 процентов от емкости одного стандартного контейнера. Для монгольского рынка азербайджанские вина являются новшеством, и первая партия будет пробной", - сказал Абдуллаев.
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Также, он не исключил возможности открытия в Монголии торгового дома азербайджанского вина.
"Однако, это будет зависеть от обращений. При наличии такого интереса, мы будем готовы серьезно поддержать эту инициативу. Монголия является новым рынком для Азербайджана", - сказал Абдуллаев.
Как писал УНН, в Украине подорожала водка и столовое вино.
Также напомним, согласно опросу "Коктебель", украинцы больше любят полусладкое вино, чем сухое.