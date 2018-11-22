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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98365 просмотра

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8 марта, 10:25 • 105988 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Монголия стала неожиданным рынком сбыта для вина

Монголия стала неожиданным рынком сбыта для вина

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Азербайджан начнет экспортировать винодельческую продукцию в Монголию. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, передает УНН со ссылкой на day.Az

По его словам, первые поставки вина в Монголию ожидаются к концу текущего - в начале следующего года.

"Первая партия поставок ожидается в объеме 20 процентов от емкости одного стандартного контейнера. Для монгольского рынка азербайджанские вина являются новшеством, и первая партия будет пробной", - сказал Абдуллаев.

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Также, он не исключил возможности открытия в Монголии торгового дома азербайджанского вина.

"Однако, это будет зависеть от обращений. При наличии такого интереса, мы будем готовы серьезно поддержать эту инициативу. Монголия является новым рынком для Азербайджана", - сказал Абдуллаев.

Как писал УНН, в Украине подорожала водка и столовое вино

Также напомним, согласно опросу "Коктебель", украинцы больше любят полусладкое вино, чем сухое. 

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