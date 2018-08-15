Украинцы предпочитают полусладкое вино - опрос "Коктебель"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Большинство украицев предпочитают полусладкое вино. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты опроса, который проводит украинский бренд "Коктебель" на официальной странице производителя бренда - компании "Beverage Trading Company" в Facebook, передает УНН.
Опросы стартовало 13 августа, и к участию в нем уже присоединилось более двухсот пользователей соцсети.
Большинство участников признаются, что предпочитают полусладкое вино (ориентировочно 65%), остальные (35%) - любят сухое.
Опрос продлится неделю, поэтому высказать свое мнение по поводу любимого винного напитка могут все желающие.
По итогам голосования с помощью системы random.org "Коктебель" определит счастливчиков среди участников опроса, которых отметит подарком.
Напомним, недавно украинский бренд "Коктебель" показал, как рождаются вина. Видео можно посмотреть по ссылке.