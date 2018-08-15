Українці віддають перевагу напівсолодкому вину - опитування "Коктебель"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Більшість українців віддають перевагу напівсолодкому вину. Про це свідчать проміжні результати опитування, яке проводить український бренд “Коктебель” на офіційній сторінці виробника бренду — компанії “Beverage Trading Company” у Facebook, передає УНН.
Опитування стартувало 13 серпня, і до участі у ньому вже долучилося понад дві сотні користувачів соцмережі.
Більшість учасників зізнаються, що віддають перевагу напівсолодкому вину (орієнтовно 65%), решта (35%) — полюбляють сухе.
Опитування триватиме тиждень, тож висловити свою думку з приводу улюбленого винного напою можуть усі охочі.
У підсумку голосування за допомогою системи random.org “Коктебель” визначить щасливчиків серед учасників опитування, яких відзначить подарунком.
Нагадаємо, нещодавно український бренд “Коктебель” показав, як народжуються вина. Відео можна переглянути за посиланням.