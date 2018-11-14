Мадонна показала, как нестандартно пьёт вино
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она необычным способом пьет вино, передает УНН.
Ролик длится несколько секунд. В нем показано, как поп-королева черпает из бокала вино ложкой.
"Суп дня", - подписала видео исполнительница.
В течении трех суток ролик набрал более 1,7 млн просмотров.
Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свое алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.
Также напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды “Открытие года”.
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