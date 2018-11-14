Мадонна показала, як нестандартно п'є вино
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співачка Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона незвичайним способом п'є вино, передає УНН.
Ролик триває кілька секунд. У ньому показано, як поп-королева черпає з келиха вино ложкою.
"Суп дня", - підписала відео виконавиця.
Протягом трьох діб ролик набрав понад 1,7 млн переглядів.
Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.
Також нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди "Відкриття року".
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