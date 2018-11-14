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Мадонна показала, як нестандартно п'є вино

Мадонна показала, як нестандартно п'є вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співачка Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона незвичайним способом п'є вино, передає УНН.

Ролик триває кілька секунд. У ньому показано, як поп-королева черпає з келиха вино ложкою.

"Суп дня", - підписала відео виконавиця.

Протягом трьох діб ролик набрав понад 1,7 млн ​​переглядів.

Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.

Також нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди "Відкриття року".

Подивитися цю публікацію в Instagram

Soup du Jour .............. #midnightsnack

Публікація від Madonna (@madonna)

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