Монголія стала несподіваним ринком збуту для вина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Азербайджан почне експортувати виноробну продукцію в Монголію. Про це заявив виконуючий обов'язки директора Азербайджанського фонду заохочення експорту та інвестицій (AZPROMO) Юсиф Абдуллаєв, передає УНН з посиланням на day.Az
За його словами, перші поставки вина в Монголію очікуються до кінця поточного - на початку наступного року.
"Перша партія поставок очікується в обсязі 20 відсотків від ємності одного стандартного контейнера. Для монгольського ринку азербайджанські вина є нововведенням, і перша партія буде пробною", - сказав Абдуллаєв.
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Також, він не виключив можливості відкриття в Монголії торгового дому азербайджанського вина.
"Однак, це буде залежати від звернень. При наявності такого інтересу, ми будемо готові серйозно підтримати цю ініціативу. Монголія є новим ринком для Азербайджану", - сказав Абдуллаєв.
Як писав УНН, в Україні подорожчала горілка і столове вино.
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