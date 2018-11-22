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Монголія стала несподіваним ринком збуту для вина

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Азербайджан почне експортувати виноробну продукцію в Монголію. Про це заявив виконуючий обов'язки директора Азербайджанського фонду заохочення експорту та інвестицій (AZPROMO) Юсиф Абдуллаєв, передає УНН з посиланням на day.Az

За його словами, перші поставки вина в Монголію очікуються до кінця поточного - на початку наступного року.

"Перша партія поставок очікується в обсязі 20 відсотків від ємності одного стандартного контейнера. Для монгольського ринку азербайджанські вина є нововведенням, і перша партія буде пробною", - сказав Абдуллаєв.

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Також, він не виключив можливості відкриття в Монголії торгового дому азербайджанського вина.

"Однак, це буде залежати від звернень. При наявності такого інтересу, ми будемо готові серйозно підтримати цю ініціативу. Монголія є новим ринком для Азербайджану", - сказав Абдуллаєв.

Як писав УНН, в Україні подорожчала горілка і столове вино.

Також нагадаємо, згідно з опитуванням "Коктебель", українці більше люблять напівсолодке вино, ніж сухе.

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