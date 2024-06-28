Монголия готовится к первым выборам по новому составу расширенного парламента. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В пятницу, монголы отправляются на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах нового парламента, которые обещают открыть новую эру в политической жизни страны. Эти выборы являются первыми после того, как в 2023 году были внесены изменения в конституцию, что расширило состав парламента на 50 депутатов.

Изменения в законодательство предусматривают больше мест для различных политических партий, которые будут бороться за влияние и поддержку в объединении страны в вопросах использования имущественных ресурсов и борьбы с коррупцией. Предвыборные дебаты и кампании акцентируются на обещаниях по укреплению демократии и обеспечению прозрачности управления.

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