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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Монголія готується до історичних виборів: розширення парламенту

Київ • УНН

 • 24578 перегляди

У Монголії відбудуться перші парламентські вибори у розширеному складі, що обіцяє нову еру в політичному житті та зосередження на зміцненні демократії, прозорості та боротьбі з корупцією.

Монголія готується до історичних виборів: розширення парламенту

Монголія готується до перших виборів за новим складом розширеного парламенту. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, монголи вирушають на виборчі дільниці, щоб взяти участь у виборах нового парламенту, які обіцяють відкрити нову еру в політичному житті країни. Ці вибори є першими після того, як у 2023 році були внесені зміни до конституції, що розширило склад парламенту на 50 депутатів.

Зміни до законодавства передбачають більше місць для різних політичних партій, які боротимуться за вплив та підтримку в об'єднанні країни в питаннях використання майнових ресурсів та боротьби з корупцією. Передвиборчі дебати та кампанії акцентуються на обіцянках щодо зміцнення демократії та забезпечення прозорості управління.

Україна і Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС - Кулеба01.05.24, 12:49 • 85378 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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