Монеты времен детства Тараса Шевченко пытались вывезти в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Гражданин Молдовы пытался вывезти в РФ старинные монеты 1819, 1839 и 1878 годов выпуска. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Вчера в пункте пропуска ”Бачевск“ пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу коллекции старинных монет XIX века”, — говорится в сообщении.
Во время осмотра автомобиля “Volkswagen” молдавской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничники обнаружили в полиэтиленовом пакете среди других вещей мужчины три старинные монеты времен Российской империи: “1 копейка” 1819 выпуска и “5 копеек” 1839 и 1878 выпуска.
Обнаруженные монеты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.
Ранее в “Борисполе” изъяли коллекцию серебряных монет Перу 1831.
Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) - выдающийся украинский поэт и художник.