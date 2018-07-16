Монеты времен детства Тараса Шевченко пытались вывезти в РФ

“Вчера в пункте пропуска ”Бачевск“ пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу коллекции старинных монет XIX века”, — говорится в сообщении.

Во время осмотра автомобиля “Volkswagen” молдавской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничники обнаружили в полиэтиленовом пакете среди других вещей мужчины три старинные монеты времен Российской империи: “1 копейка” 1819 выпуска и “5 копеек” 1839 и 1878 выпуска.

Обнаруженные монеты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Ранее в “Борисполе” изъяли коллекцию серебряных монет Перу 1831.

Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) - выдающийся украинский поэт и художник.