Монети часів дитинства Тараса Шевченка намагались вивезти до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Громадянин Молдови намагався вивезти до РФ старовинні монети 1819, 1839 та 1878 років випуску. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску „Бачівськ“ прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці завадили незаконному переміщенню через кордон колекції старовинних монет ХІХ століття”, — йдеться у повідомленні.
Під час здійснення огляду автомобіля “Volkswagen” молдовської реєстрації, яким виїжджав до Росії громадянин Молдови, прикордонники виявили в поліетиленовому пакунку серед інших речей чоловіка три старовинні монети часів Російської імперії: “1 копійка” 1819 року випуску та “5 копійок” 1839 та 1878 років випуску.
Виявлені монети, які, імовірно, становлять історичну й культурну цінність, вилучено працівниками фіскальної служби. Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали.
Раніше у “Борисполі” вилучили колекцію срібних монет Перу 1831 року.
Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) - видатний український поет і художник.