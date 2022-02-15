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Монастырский подтвердил, что в деле ДТП с кортежем Ярославского исчезли вещественные доказательства: кто-то очень не хочет нести ответственность

Киев • УНН

 • 39248 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Из морга исчезли вещественные доказательства по делу смертельного ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Об этом в своем обращении заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

Детали

Министр напомнил, что с самого начала была попытка фальсификации расследования смертельного ДТП и попытка повесить вину на другого человека, за что был уволен начальник полиции Харьковской области.

"Но попытки фальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге пропала одежда погибшего человека", - сообщил министр.

Монастырский сообщил, что по данному факту полицией незамедлительно проведено 11 неотложных обысков и открыто уголовное производство по статье сокрытие улик.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное. Возможно, срочный отлет Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявления о возможной агрессии Российской Федерации, а я лишь отдыхом или частным делом, но возвращайтесь как можно скорее господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", - завершил министр.

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Контекст

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошло 9 февраля вечером на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако, вечером 10 февраля, стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области. Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, с мужчины, который пытался взять на себя вину в совершении ДТП, уже сняты обвинения в его совершении. Однако, в отношении него открыто уголовное производство за введение следствия в заблуждение — лжесвидетельство.

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