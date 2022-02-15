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Монастирський підтвердив, що у справі ДТП з кортежем Ярославського зникли речові докази: хтось дуже не хоче нести відповідальність

Монастирський підтвердив, що у справі ДТП з кортежем Ярославського зникли речові докази: хтось дуже не хоче нести відповідальність

Київ • УНН

 • 39249 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. З моргу зникли речові докази по справі смертельної ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. Про це у своєму звернені заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє УНН.

Деталі

Міністр нагадав, що з самого початку була спроба фальсифікації розслідування смертельної ДТП та спроба повісити провину на іншу людину, через що був звільнений начальник поліції Харківської області.

"Але спроби фальсифікувати справу продовжується. Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини", - повідомив міністр.

Монастирський повідомив, що за цим фактом поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків та відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів.

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий відліт Ярославського ніяк не пов'язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію Російської Федерації, а я лише відпочинком чи приватною справою, але повертайтесь якнай швидше пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", - завершив міністр.

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Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у скоєнні ДТП, вже знято звинувачення у його скоєнні. Однак, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — лжесвідчення.

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