МОН призвало руководство университета Богомольца возобновить учебный процесс

“Министерство образования и науки Украины сегодня, 26 февраля, получило информацию о том, что административным путем — через закрытие зданий — студенты НМУ имени А.А.Богомольца были лишены возможности продолжать учебу. МОН как главный ЦОИВ, ответственный за образование и науку, считает недопустимым срыв образовательного процесса, происходящего административным путем в НМУ имени А.А.Богомольца, который находится в сфере управления Министерства здравоохранения”, — говорится в сообщении.

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Также МОН отметило, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса.

“Со своей стороны МОН обратилось к руководству НМУ имени А.А.Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и возобновить образовательный процесс, создав условия для обучения студентов, которые желают учиться”, — отмечают в министерстве.

Напомним, студенты НМУ им.Богомольца заявили, что забастовка была объявлена без учета мнения коллектива.