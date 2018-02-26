МОН призвало руководство университета Богомольца возобновить учебный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министерство образования и науки Украины заявило, что считает недопустимым срыв учебного процесса в Национальном медицинском университете имени Богомольца, и призвало руководство университета возобновить занятия. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.
“Министерство образования и науки Украины сегодня, 26 февраля, получило информацию о том, что административным путем — через закрытие зданий — студенты НМУ имени А.А.Богомольца были лишены возможности продолжать учебу. МОН как главный ЦОИВ, ответственный за образование и науку, считает недопустимым срыв образовательного процесса, происходящего административным путем в НМУ имени А.А.Богомольца, который находится в сфере управления Министерства здравоохранения”, — говорится в сообщении.
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Также МОН отметило, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса.
“Со своей стороны МОН обратилось к руководству НМУ имени А.А.Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и возобновить образовательный процесс, создав условия для обучения студентов, которые желают учиться”, — отмечают в министерстве.
Напомним, студенты НМУ им.Богомольца заявили, что забастовка была объявлена без учета мнения коллектива.