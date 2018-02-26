МОН закликало керівництво університету Богомольця відновити навчальний процес
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністерство освіти і науки України заявило, що вважає неприпустимим зрив навчального процесу в Національному медичному університеті імені Богомольця, та закликало керівництво університету відновити заняття. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає УНН.
"Міністерство освіти і науки України сьогодні, 26 лютого, отримало інформацію про те, що адміністративним шляхом – через закриття будівель – студенти НМУ імені О.О. Богомольця були позбавлені можливості продовжувати навчання. МОН як головний ЦОВВ, що відповідальний за освіту і науку, вважає неприпустимим зрив освітнього процесу, що відбувається адміністративним шляхом в НМУ імені О.О. Богомольця, який перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.
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Також МОН наголосило, що для студентів, які бажають навчатися, мають бути створені умови для нормального навчального процесу.
"Зі свого боку МОН звернулося до керівництва НМУ імені О.О. Богомольця з вимогою виконати свої обов’язки та відновити освітній процес, створивши умови для навчання тих студентів, що бажають навчатися", - зазначають у міністерстві.
Нагадаємо, студенти НМУ ім. Богомольця заявили, що страйк було оголошено без врахування думки колективу.