Вступительную кампанию в учреждения профобразования продолжили до 1 ноября - министерство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что письмо с рекомендацией продолжить сроки вступления разослали областным управлением образования и науки.
“Общими правилами приема в профтех заведения определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования”, — пояснил заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко.
В Минобразования назвали одной из новаций нынешней кампании то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. “А дальше, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы”, — пояснили в пресс-службе.
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Учиться в профтех заведениях могут не только выпускники школ, но и взрослые. “Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию”, пояснили в Минобразования.
По данным министерства, в 2020 году для бесплатного обучения по региональному или государственному заказу в учреждениях профобразования есть 119 674 места.
Напомним, в Минобразования считают, что дистанционное обучение весной способствовало высоким баллам на ВНО.