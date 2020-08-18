Пандемія: МОН дало рекомендації закладам освіти до старту нового навчального року

“До старту нового навчального року необхідно провести роз’яснення, інструктажі для працівників закладів освіти, розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну та етикет кашлю, розробити графік допуску до закладу та маршруту учнів до закладів освіти”, — розповіла Мандзій.

Також, за її словами, необхідно забезпечити засоби гігієни в санітарних кімнатах, розмістити контейнери для використаних масок, розробити графік харчування, організувати навчання груп продовженого дня з дотриманням умов соціального дистанціювання та виділити приміщення для розміщення учнів й вчителів у разі виявлення ознак ГРВІ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім “червоної”.