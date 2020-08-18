У МОН вважають, що дистанційне навчання навесні сприяло високим балам на ЗНО

“Я вам хочу привести приклад весняної ситуації. Те, що відбувся цей карантин — жахлива річ. Те, що діти перейшли на дистанційну систему освіти, якраз це і було чинником, що в цьому році у нас кількість двухсотбальників (ЗНО- ред.) зросла на 63%. Фактично що відбулося — раніше увага дітей була зосереджена по всім предметам, а зараз вони чітко зосередилися на тих предметах, де вони здавали ЗНО”, — сказав Гарбарук.

За його словами, зараз розробляють проекти з Ізраїлем, Канадою, які стосуються дистанційної освіти.

“Ми намагаємося дати як учням так і викладачам якісь певні альтернативні речі. Щоб вони могли їх використовувати в ситуації, яка відбудеться не дай боже в тому чи іншому регіоні, чи місті”, — додав Гарбарук.

Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у “червоній” зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.