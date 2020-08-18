У МОН вважають, що дистанційне навчання навесні сприяло високим балам на ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Через дистанційне навчання навесні кількість дітей, які набрали максимальний бал на ЗНО зросла на 63%. Про це заявив в ефірі телеканалу Zik заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук, передає УНН.
“Я вам хочу привести приклад весняної ситуації. Те, що відбувся цей карантин — жахлива річ. Те, що діти перейшли на дистанційну систему освіти, якраз це і було чинником, що в цьому році у нас кількість двухсотбальників (ЗНО- ред.) зросла на 63%. Фактично що відбулося — раніше увага дітей була зосереджена по всім предметам, а зараз вони чітко зосередилися на тих предметах, де вони здавали ЗНО”, — сказав Гарбарук.
За його словами, зараз розробляють проекти з Ізраїлем, Канадою, які стосуються дистанційної освіти.
“Ми намагаємося дати як учням так і викладачам якісь певні альтернативні речі. Щоб вони могли їх використовувати в ситуації, яка відбудеться не дай боже в тому чи іншому регіоні, чи місті”, — додав Гарбарук.
Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у “червоній” зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.